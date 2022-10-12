Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Индонезии в ходе саммита G20, по мнению президента США Джозефа Байдена, не имеет никакого смысла. Такое заявление политик сделал 11 октября в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможна ли будет личная встреча лидеров двух ведущих держав в ходе саммита «Большой двадцатки», Байден заявил, что такая встреча сейчас представляется ему бессмысленной.

«Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — сказал американский лидер.

При этом президент США указал, что был бы не против обсудить с российским лидером вопрос, касающийся возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Глава Белого дома пояснил, что диалог будет возможен, если Путин выдвинет такое предложение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден отверг вероятность применения тактического ядерного оружия президентом России Путиным в ходе спецоперации на территории б. УССР.