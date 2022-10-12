Якутск, , 05:28 — REGNUM Поступила информация о минировании школы №5 в Якутске. Дети и персонал эвакуированы из здания, занятия отменены, сообщил 11 октября телеграм-канал мэрии города.

Эвакуация monicore

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По словам директора школы Алексея Семёнова, рассылка предупреждений о заложенных взрывных устройствах была массовой.

«Наша школа первой подала информацию в Росгвардию. Сейчас в здании работают кинологи», — отметил он.

Уроки у первой смены у учащихся школы №5 будут проходить дистанционно. Во вторую смену детей ждут на уроки в здании учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Северо-Восточном государственном университете в Якутске обнаружили бесхозный пакет. Студентов и преподавателей технических факультетов вуза вывели из здания, в пакете обнаружили мусор.