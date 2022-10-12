Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты якобы по-прежнему готовы к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий, заявил представитель совета нацбезопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Флаги США и КНДР

«Наша цель ясна — полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы считаем, что еще есть дипломатические возможности для этого», — заявил он.

Кирби утверждает, что США якобы готовы сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном безо всяких предварительных условий. Он добавил, что пока Пхеньян предложения о диалоге игнорирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен вести переговоры с США и Южной Кореей. По его словам, Сеул и Вашингтон продолжают усиливать напряженность в регионе, а также проводят учения и угрожают Пхеньяну силой. Северокорейский лидер подчеркнул, что с вражескими государствами разговаривать не о чем.