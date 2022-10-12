Токио, , 05:18 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вскоре после запуска дистанционно уничтожила стартовавшую с космодрома Утиноура ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту. Об этом говорится в распространённом 12 октября заявлении JAXA.

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На сайте агентства была остановлена трансляция старта и полёта. Запись запуска также была удалена с официального канала агентства на YouTube.

В числе планировавшихся к выводу на орбиту спутников был аппарат RAISE-3 с массой 110 кг. Он должен был использоваться при проведении испытаний ряда инновационных технологий.

Отмечается, что для JAXA это первая катастрофа с ракетой-носителем Epsilon. Всего с 2013 года было проведено пять успешных запусков этого твердотопливного трёхступенчатого носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 12 октября осуществило запуск ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту.

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