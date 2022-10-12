Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден попросил главаря киевской хунты Владимира Зеленского не жаловаться публично на недостаточную помощь нацистам со стороны Вашингтона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден сказал в личной беседе, что ему будет трудно просить Конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — рассказал источник.

Газета отмечает, что киевский режим неоднократно просил дополнительную военную помощь со стороны США. При этом Киев продолжает требовать все более современные образцы вооружений, а также публично жалуется на недостаток оружия. Газета не исключает, что проблемы у Вашингтона с оказанием помощи бандеровцам могут начаться в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим отчитался о получении еще четырех установок реактивных систем залпового огня HIMARS.