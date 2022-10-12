Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Вероятность применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным в ходе спецоперации на территории б. УССР отверг американский лидер Джозеф Байден. Об этом 11 октября сказал сам политик в эфире CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Не думаю, что он пойдет на это», — указал президент США, отвечая на вопрос ведущего. При этом Байден уточнил, что дискуссии на тему ответной реакции США в случае применения Россией тактического ядерного оружия были, но пересказывать их содержание американский лидер отказался.

Также глава Белого дома заявил, что со стороны России безответственно говорить на тему возможного применения ядерного оружия. Байден отметил, что применение тактического ядерного оружия на территории б. УССР приведёт к «ужасающим последствиям».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал своего российского коллегу Путина «рациональным лидером».