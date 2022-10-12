12 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:45 — REGNUM Интересный судебный спор разбирает арбитраж Москвы. Из него следует, что в России более 13 лет работает компания из дивизиона одной из крупнейших военно-промышленных корпораций мира, выполняющей государственный военный заказ США, — Honeywell International Inc., которая производит двигатели для танков Abrams. Именно они в числе прочего на сегодня идут на территорию б. УССР для ведения боевых действий. При этом российская «дочка» Honeywell — ООО «ЮОП» с момента начала специальной военной операции на территории б. УССР успела фактически подарить американской корпорации сумму в 2,3 млрд рублей, которые ранее были выведены в виде займа. После начала СВО ООО «ЮОП» увеличило срок выданного займа своей материнской компании с пяти до 50 лет. Подробности — в материале ИА REGNUM.

M1 Abrams ВС США The U.S. Army

Напомним, в апреле 2022 года американский парламент одобрил законопроект о поставках киевскому режиму вооружений по ленд-лизу. Среди продукции, заявленной к поставкам, были танки «Абрамс», БМП «Бредли», реактивные системы залпового огня HIMARS и прочее.

На сайте американской корпорации Honeywell International Inc., в разделе производимой продукции, фигурирует газотурбинный двигатель AGT1500, который «является основой мобильности основного боевого танка (ОБТ) Abrams M1 с начала 1980-х годов». Также на сайте той же корпорации можно встретить следующие сообщения (перевод автора): Honeywell и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможностей местного технического обслуживания для польских вооруженных сил, Honeywell поставляет инерциальную наземную навигационную технологию TALIN для вооруженных сил Австралии.

По открытым данным, около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг компании приходится на федеральный сектор обслуживания военных заказов. И в этот показатель не входят иностранные заказчики американского вооружения и военной техники.

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А теперь вернёмся к истории, которая разворачивается в России.

Дариус Адамчик Скриншот сайта honeywell.com

Судебный спор на 2 млрд рублей

В августе 2022 года «Росбанк» обратился в арбитраж Москвы с иском на 2 246 852 500,51 рубля к ООО «ЮОП». Дело было принято к производству судьей Дьяконовой.

Одновременно с иском банк потребовал наложить обеспечительные меры на ответчика в виде ареста на денежные средства, имущество, права требования, а также на дебиторскую задолженность ООО «ЮОП» по договору займа от 10 июня 2021 года, по которому Honeywell International Inc. получила 2,3 млрд рублей. Также истец настаивал на том, чтобы запретить вносить какие-либо коррективы в этот договор займа. Своё заявление банк мотивировал тем, что «ответчик через своих участников — UOP LIMITED и UOP SERVICES LIMITED входит в крупный американский транснациональный конгломерат Honeywell International Inc.». Участники же зарегистрированы в Великобритании и США, которые входят в список недружественных России стран.

Истец ссылался и на то, что изъятые из оборота средства ответчика составили на тот момент 43% его совокупных активов. Более того, в апреле 2022 года после принятия решения о прекращении ответчиком своей деятельности в России, между ним и американской корпорацией было подписано допсоглашение к договору займа, по которому срок увеличен до 50 лет.

«Передача денежных средств в качестве займа юридическому лицу, зарегистрированному на территории США, на 50 лет фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно», — отмечается в материалах суда.

Банк также отметил, что, по условиям этого договора, возвратить долг и проценты (ставка составляла 3,37%) заёмщик должен одновременно, то есть спустя 50 лет, когда реальная стоимость требований к корпорации будет составлять 52 млн рублей, или 2,2% от стоимости займа на текущую дату.

Банк-истец также указал на «намерение ответчика перевести все свои ликвидные активы за границу».

На начальном этапе суд в обеспечительных мерах отказал, но уже в октябре 2022 года при повторном обращении арест на денежные средства всё же наложили. В материалах дела появилось также указание на то, что «Honeywell International Inc. непосредственно связана с обслуживанием государственного военного заказа США и является одним из лидеров военнопромышленного комплекса США» и, если не наложить обеспечение и «ответчик сможет и в будущем перечислять денежные средства на зарубежные счета Honeywell International Inc., то они неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США».

Таким образом, ООО «ЮОП» запретили вывод средств со своих счетов. Вот только не поздновато ли?

Основное требование о взыскании долга суд рассмотрит 17 октября 2022 года.

Штаб-квартира Honeywell в Моррис-Плейнс, Нью-Джерси (сс) David Joseph Photography

Фигуранты и бенефициары

ООО «ЮОП» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в январе 2009 года, владельцы — две британские компании («Юоп Лимитед» и «Юоп Сервисез Лимитед»), основной вид деятельности — агент по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием. Ранее в числе владельцев была компания из США — ООО «Юоп Продактс Эл-Эл-Си» и компания из Швейцарии — ООО «Юоп СХ Сарл». Сайт UOP расположен как домен одного из уровне сайта Honeywell.

Компанией «ЮОП» с августа 2022 года руководит Ирина Романова. Она же возглавляет компанию «Эльстер Метроника», которая принадлежит немецким юрлицам — «Эльстер Груп Гмбх» и «Эльстер Солюшнз Гмбх» из группы ELSTER (крупнейшие в мире производители приборов и систем учёта электроэнергии, тепла, воды и газа).

Романова также руководит липецким ООО «Систем Сенсор Технологии» (выручка 2021 года — 1,6 млрд рублей), которое принадлежит «Хоневелл Пте ЛТД» (Сингапур) и «Хоневелл Аэроспейс Сингапур Пте ЛТД». В мае 2022 года сообщалось о закрытии производств американской «Honeywell» в ОЭЗ «Липецк», а в августе стало известно, что предприятие может возобновить свою работу до конца года после смены акционера. Но пока в ЕГРЮЛ собственником числятся все те же юрлица из дивизиона американской корпорации — исполнителя гособоронзаказов США.

Производство Honeywell в Липецке Цитата из видео «Производство Honeywell в Липецке» пользователя Восток-Сервис

По итогам 2021 года выручка компании «ЮОП» составила 1,08 млрд рублей против 1,02 млрд рублей годом ранее. При этом по итогам 2021 года чистая прибыль ООО была 391,861 млн рублей против 462,797 млн рублей. «Росбанк» требует долг в размере более 2,24 млрд рублей. Заём в пользу американской корпорации составил 2,3 млрд рублей. Возникает вопрос, а остались ли у ответчика хоть какие-то средства для раздачи долгов или всё уже ушло «на подарки», а по сути на финансирование заказов американского военного сектора?