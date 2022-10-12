Пекин, , 05:09 — REGNUM Поскольку напряженность в отношениях между Россией и киевской хунтой возросла до нового уровня после теракта на Крымском мосту целый ряд городов бывшей УССР стали мишенями для российских ракет, посольство Китая в Киеве с 10 октября выпустило три последовательных уведомления, в которых подтверждается серьезная ситуация с безопасностью на территории, напоминая гражданам Китая о необходимости срочно укрыться и подготовиться предметы первой необходимости, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Ракетный удар. Киев. Утро 10.10.2022 Цитата из видео Взрывы в Киеве 10 октября

Местные китайцы, с которыми связалась Global Times, сказали, что слышали сирены воздушной тревоги, звучащие всю ночь напролет, но до этого молчали после нескольких месяцев конфликта. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в небе над несколькими регионами бывшей УССР 11 октября, когда местные экстренные службы предупредили о вероятности новых российских ударов, на следующий день после серии российских атак.

Многочисленные удары со стороны России были нанесены через несколько дней после того, как взрыв разрушил часть Крымского моста, который стал актом терроризма, о чем заявил президент России Владимир Путин.

Посольство Китая, которое ежемесячно следит за обновлениями о количестве китайских граждан на территории, подконтрольной нацистской хунте и ситуации с их безопасностью, 10 октября выпустило три уведомления, рекомендуя согражданам не возвращаться на данную территорию, в то время как те, кто уже вернулся, должны принять экстренные меры и укрыться.

«С некоторых пор наши сограждане стали менее настороженно реагировать на сирены воздушной тревоги. Однако, учитывая сильные атаки в данный момент, пожалуйста, не забудьте спрятаться в укрытии при первых звуках сирен и заранее возьмите с собой предметы первой необходимости. Еще раз, пожалуйста, не оставайтесь в стране, если это не срочно и не необходимо, и покиньте страну, как только это станет безопасно», — говорится в уведомлении посольства.

Посольство также инициировало новый раунд регистрации для граждан Китая в стране, согласно последнему уведомлению от 10 октября.

Отвечая 11 октября на вопрос о ситуации на территории бывшей УССР, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что происходящие события вызывают тревогу. Китай призывает соответствующие стороны найти надлежащие способы урегулирования разногласий посредством диалога и консультаций, а также выражает готовность сотрудничать с международным сообществом, играя конструктивную роль в усилиях по деэскалации.