Москва, 12 октября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В среду, 12 октября, в Москве облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура воздуха до +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кленовые листья осенью

В ночь на 13 октября в столице преимущественно без осадков, температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер западный 4−9 м/с, ночью — северо-западный 5−10 м. Атмосферное давление 750 (-2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В четверг, 13 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +7… +12 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 (+3) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы и Московской области предупредили о возможном возникновении тумана.