Пекин, 12 октября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Летние закупки зерна и ранний сезон уборки риса в этом году были успешно завершены к концу сентября, сообщило Национальное управление продовольствия и стратегических запасов Китая, передает 12 октября газета Global Times.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Общий прогресс в закупках летнего зерна в этом году был быстрее, чем в прошлом году, благодаря хорошему качеству, стабильным ценам и более гибким каналам закупок. К концу сентября страна приобрела в общей сложности 58,84 млн тонн пшеницы в своих основных производственных районах, что на 930 000 тонн больше в годовом исчислении, и 6,28 млн тонн раннего риса, что на 410 000 тонн больше, сообщает CCTV.

Представитель администрации Цинь Юйинь сказал, что рынок пшеницы в этом году особенно крепок из-за более высоких цен, и фермеры увидели хорошую прибыль. Осенняя закупка зерна также осуществляется по всей стране с юга на север.

Поскольку процесс осенней уборки зерновых ускоряется, осеннее зерно скоро поступит на рынок, заявили власти, отметив, что текущая закупочная цена обычных сортов среднего и позднего риса в основных районах производства составляет около 1,29 юаня ($0,18) за цзинь (0,5 кг), что примерно эквивалентно цене в предыдущие годы.

Несмотря на беспрецедентную жару и засуху, которые обрушились на юг страны этим летом, осенний сбор урожая в Китае в самом разгаре, и в нескольких крупных районах наблюдается значительный рост производства зерна.