Токио, , 04:53 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 12 октября осуществило запуск ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту. Первый с начала года запуск Epsilon с космодрома Утиноура транслировался на сайте JAXA.

Япония. Старт ракеты H-IIA F40 Jaxa.jp

В числе выводимых на орбиту спутников — RAISE-3 с массой 110 кг. Его планируется использовать при проведении испытаний ряда инновационных технологий.

Первоначально запуск ракеты-носителя Epsilon был намечен на 7 октября. В связи с необходимостью скорректировать данные вывода спутников на орбиту он был перенесён на 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и США заявили о намерении отправить первого японского астронавта на Луну в рамках углубления сотрудничества по космическим проектам.

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