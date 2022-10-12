Шанхай, Китай, 12 октября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Власти Шанхая заявили, что централизованное водоснабжение города находится в норме после притока соленой воды с начала сентября, сообщает 12 октября газета Global Times.

MasaneMiyaPA Шанхай

В устье реки Янцзы с первой половины сентября наблюдается приток соленой воды, но городские водопроводные компании усилили мониторинг качества воды и научно обосновали эксплуатацию водохранилища, поэтому производство и подача водопроводной воды находится в норме, а качество воды соответствует стандарту, сообщили в Шанхайском водном управлении.

24 сентября управление водного хозяйства Шанхая заявило, что оно приняло меры для обеспечения водоснабжения, поскольку 5 и 14 сентября в двух водохранилищах, Цинцаоша и Чэньхан в устье реки Янцзы, наблюдался повторный приток соленой воды.

Притоки соленой воды — обычное естественное гидрологическое явление на стыке рек и морей. Когда сток пресноводной реки, расположенной выше по течению, недостаточен, морская вода зачерпывается обратно в устье, образуя солевой прилив. Шанхай расположен в устье реки Янцзы, и, по данным местного водного бюро, притоки соленой воды различной степени часто происходят с октября по март.

Бюро водных ресурсов заявило, что приток соленой воды в два водохранилища был вызван продолжающейся засухой в бассейне реки Янцзы с августа этого года, а тайфуны также усугубили ситуацию. 26 сентября власти водного хозяйства заявили, что компании, занимающиеся водоснабжением, усилили мониторинг устья реки Янцзы, чтобы заранее знать направление соленого прилива, и запасли воду до притока соленой воды.

В Шанхае, где проживает 25 млн жителей, в 2021 году общее потребление воды составило 7,743 млрд кубометров, а высокие температуры в этом году привели к увеличению потребления воды в городах. С июня по август этого года среднесуточное водоснабжение города составило 8,656 млн кубометров, что на 0,87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.