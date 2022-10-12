Пекин, 12 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Запреты, введенные Россией и некоторыми европейскими странами на грузоперевозки, не повлияли на автомобильные перевозки между Китаем и европейским континентом, несмотря на недавние опасения по поводу потенциальных сбоев, заявили китайские трейдеры и эксперты, сообщает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Начиная с 9 октября Россия запретила въезд грузовикам из стран ЕС, Норвегии, территории бывшей УССР и Великобритании в ответ на ограничения, введенные этими странами в отношении российских дальнобойщиков. Запрет будет действовать до 31 декабря. Некоторые виды продуктов питания, промышленных товаров, ингредиентов и непродовольственных товаров освобождаются от запрета.

Несколько китайских трансграничных трейдеров сообщили Global Times, что пока они не заметили какого-либо серьезного влияния на автомобильные перевозки между Китаем и Европой. Генеральный директор компании Xinjiang Zhonghuan Logistics Co. Чжан Сиксинь сказал, что поставки из Китая в Европу и наоборот проходят нормально, несмотря на новые ограничения.

«Новости, которые циркулировали в отрасли с сентября, наконец-то подтвердились. Но поток товаров, насколько нам известно, остается прежним. На китайско-казахстанской границе ежедневное оформление остается на уровне 22 прицепов в день. Исходящие поставки включают аккумуляторы и другие товары», — сказал Чжан газете Global Times.

Компания Чжана управляет автоколоннами грузовиков численностью 3000 человек, которые доставляют товары по всей Евразии от заводских ворот до заводских ворот. Теперь, когда грузовики из ЕС не могут въезжать в Россию, передача товаров будет осуществляться с помощью складов и стыковки грузовиков на границе для завершения передачи, добавил Чжан. Однако, по словам некоторых трейдеров, ограничения, как ожидается, увеличат затраты на логистику и время согласования европейских транспортных средств с российскими грузовиками.

«Ожидается, что это приведет к некоторому увеличению затрат. Когда грузовики из определенных стран будут ограничены, мы переключимся на другие страны. У нас есть грузовики из Казахстана, Белоруссии и европейских стран», — сказал Global Times трейдер, который предпочел остаться неназванным.

Трейдер сказал, что автомобильный транспорт стоит дороже, чем железнодорожный, и в основном используется для быстрой доставки товаров, таких как бакалея до Центральной Азии и России, а также товары электронной коммерции, отправляемые в Европу. По словам трейдеров, железная дорога Китай — Европа пока не пострадала от ограничений.

Президент компании Shanghai EPU Supply Chain Management Co. Томми Тан, агента грузовых поездов Китай — ЕС, заявил Global Times, что закрытие автомобильных границ для транспортных средств ЕС не должно иметь никакого отношения к товарам в грузовом поезде Китай — Европа.

«Пока этот запрет не распространяется на грузовые поезда Китай — Европа, общее влияние на грузовые перевозки между Китаем и Европой не будет значительным», — заявил Global Times независимый научный сотрудник по международной стратегии Чэнь Цзя .

Чэнь сказал, что, с одной стороны, снижение эффективности транзита может повлиять на заказы некоторых китайских предприятий по перевозке грузов, в то время как с другой стороны, это может косвенно стимулировать и ускорить китайско-российскую торговлю.

«Из-за негативного влияния на экспорт ЕС в Россию это заставит Россию обратиться к Азии и Китаю для внешней торговли», — сказал Чэнь.

Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией с января по август этого года достиг $117,2 млрд, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении, поскольку две страны поддерживали нормальное сотрудничество, несмотря на западные санкции. Импорт Китая из России за этот период составил $72,95 млрд, увеличившись на 50,7%, согласно данным Главного таможенного управления Китая.