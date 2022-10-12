Вашингтон, 12 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Пентагон изучает возможность увеличения американского военного контингента на территории Греции. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По ее данным, помощник заместителя шефа Пентагона Саша Бейкер провела встречу с замглавы минобороны Греции Никосом Хардалиасом, где обсуждался вопрос расширения военного присутствия США. В частности, речь шла об увеличении числа американских военнослужащих на Балканах, в Черном море, а также в Восточном Средиземноморье.

Бейкер отмечала, что Греция активно оказывает помощь киевским нацистам. Также она призвала Турцию к началу диалога с греческими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Греции. Он добавил, что Евросоюзу следовало бы организовать диалог между Афинами и Анкарой, а не поддерживать греческие власти.