Пекин, , 04:30 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в годовом исчислении до 2,61 млн единиц в сентябре, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей, передает 11 октября агентство Синьхуа.

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По данным ассоциации, производство автомобилей в стране в прошлом месяце превысило 2,67 млн единиц, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В месячном исчислении производство и продажи автомобилей в Китае за этот период выросли на 11,5% и 9,5% соответственно.

За первые девять месяцев в Китае было продано 19,47 млн автомобилей, что на 4,4% больше в годовом исчислении, что на 2,7 процентных пункта выше, чем за период с января по август.