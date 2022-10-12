Северодонецк, ЛНР, , 04:26 — REGNUM Наёмник Дейн Патридж, прибывший из американского штата Айдахо, погиб на территории б. УССР. Об этом 11 октября сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что иностранный военнослужащий Дейн Патридж с позывным «Птица», прибыл в зону спецоперации 27 апреля. Он участвовал в боевых действиях на территории, оккупированной киевским режимом.

Неделю назад Патридж получил тяжёлое осколочное ранение в боях под Северодонецком в ЛНР. В госпитале военнослужащего ввели в искусственную кому, однако улучшения состояния не произошло. Врачи приняли решение отключить Партриджа от системы жизнеобеспечения. Тело иностранного гражданина было отправлено на родину, в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, число киевских боевиков и иностранных наемников в рядах ВСУ, которые развернуты в оккупированной Киевом части Запорожской области, сравнялось.

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