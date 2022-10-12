Портиман, Португалия, 12 октября 2022, 04:25 — REGNUM В португальском городе Портиман 8 октября в результате аварии на этапе чемпионата FIM Supersport 300 погиб 22-летний мотогонщик из Нидерландов Виктор Стиман. Об этом сообщает пресс-служба гонок.
На трассе гонки произошла авария с участием нескольких спортсменов, после которой состязания были остановлены, а Стимана на вертолёте доставили в больницу. В больнице мотогонщик от полученных травм скончался.
Как сообщало ИА REGNUM, российская команда по автогонкам «Камаз-мастер» отказалась подписывать документ с осуждением специальной военной операции России на территории б. УССР, как того требовала Международная автомобильная федерация (FIA) для участия в ралли-марафоне «Дакар».
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