Портиман, Португалия, , 04:25 — REGNUM В португальском городе Портиман 8 октября в результате аварии на этапе чемпионата FIM Supersport 300 погиб 22-летний мотогонщик из Нидерландов Виктор Стиман. Об этом сообщает пресс-служба гонок.

Мотогонки на выносливость Tony Castley

На трассе гонки произошла авария с участием нескольких спортсменов, после которой состязания были остановлены, а Стимана на вертолёте доставили в больницу. В больнице мотогонщик от полученных травм скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, российская команда по автогонкам «Камаз-мастер» отказалась подписывать документ с осуждением специальной военной операции России на территории б. УССР, как того требовала Международная автомобильная федерация (FIA) для участия в ралли-марафоне «Дакар».

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