Портиман, Португалия, 12 октября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В португальском городе Портиман 8 октября в результате аварии на этапе чемпионата FIM Supersport 300 погиб 22-летний мотогонщик из Нидерландов Виктор Стиман. Об этом сообщает пресс-служба гонок.

Tony Castley Мотогонки на выносливость

На трассе гонки произошла авария с участием нескольких спортсменов, после которой состязания были остановлены, а Стимана на вертолёте доставили в больницу. В больнице мотогонщик от полученных травм скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, российская команда по автогонкам «КАМАЗ-мастер» отказалась подписывать документ с осуждением специальной военной операции России на территории б. УССР, как того требовала Международная автомобильная федерация (FIA) для участия в ралли-марафоне «Дакар».