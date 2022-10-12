Пекин, 12 октября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Китайские власти недавно опубликовали генеральный план по сохранению древних книг, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

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План, опубликованный национальной ведущей группой, отвечающей за классификацию и публикацию древних книг, послужит руководством для работы страны в этой области в течение периода 2021–2035 годов.

План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам сохранения древних книг, включая, среди прочего, защиту, исследования, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.

В апреле этого года генеральные офисы Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР совместно выпустили ряд руководящих принципов по активизации сохранения и публикации древних книг. Подчеркивается, что древние книги жизненно важны для усилий Китая по сохранению своих культурных традиций, воспитанию китайского духа и укреплению своей культурной мощи.