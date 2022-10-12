Пекин, , 04:19 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Верховным народным судом Китая, по состоянию на конец июля этого года в Китае насчитывалось более 332 000 народных заседателей, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

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Благодаря более широкому кругу источников для народных заседателей, более разумной структуре и расширенному представительству в стране расширился охват судебной демократии, говорится в докладе. Согласно документу, народные заседатели по всей стране участвовали в судебных процессах по более чем 2,15 млн уголовных дел, 8,79 млн гражданских дел и 780 000 административных дел с момента вступления в силу закона о народных заседателях в апреле 2018 года.

Согласно законам Китая, народные заседатели — это граждане, отобранные и нанятые судами всех уровней для рассмотрения судебных процессов и оказания помощи судьям в принятии справедливых решений. Они избираются на пятилетний срок.