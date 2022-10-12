Пекин, , 04:11 — REGNUM Согласно последним данным, популярность поездок на короткие расстояния подстегнула рост рынков проката автомобилей и кемпингов в Китае во время недельных государственных праздников, сообщает агентство Синьхуа.

Кемпинг Nps.gov

По данным министерства транспорта Китая, поездки на короткие и средние расстояния внутри провинций составили значительную долю из 255,54 млн пассажирских поездок, которые, по оценкам, были совершены в Китае с 1 по 7 октября. По данным министерства, основными моментами праздника также стали самостоятельные туры и поездки в близлежащие места.

Компания по прокату автомобилей CAR Inc. сообщила, что ее заказы и общее количество дней аренды в праздничные дни увеличились по сравнению с прошлым годом, а молодое поколение превратилось в крупное сообщество клиентов. Китайский сайт туристических услуг и социальных сетей Mafengwo сообщил, что количество бронирований местных поездок на его платформе выросло более чем на 90% в годовом исчислении во время праздников.

Пригородные парки и деревни вблизи городов были одними из самых популярных направлений, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма Китая.

Кемпинг стал популярным местом для коротких поездок. Данные с платформы электронной коммерции JD.com показывает, что продажи походного снаряжения подскочили на 97% в годовом исчислении во время отпуска, а продажи товаров для хранения на открытом воздухе выросли на 457%.