Почтовая служба Китая обработала более 4,1 млрд посылок за праздники
Пекин, 12 октября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. По данным Государственного почтового бюро Китая, курьерская служба отчиталась об устойчивом росте во время недельных национальных праздников, завершившихся 7 октября, когда компании экспресс-доставки обработали более 4,1 млрд посылок, сообщает агентство Синьхуа.
В сентябре индекс развития экспресс-доставки в Китае, отслеживающий общую активность и тенденции экспресс-бизнеса, составил 353,1 пункта, увеличившись на 13,5% в месячном исчислении, говорится в ежемесячном отчете бюро.
Субиндекс по шкале развития вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Субиндекс качества обслуживания вырос на 24,6% в месячном исчислении, что указывает на улучшение возможностей обслуживания во многих отраслях.
За первые три квартала объем посылок в Китае и выручка от бизнеса, по оценкам, увеличились в годовом исчислении на 4,2% и 3,5% соответственно.