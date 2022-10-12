Пекин, 12 октября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. По данным Государственного почтового бюро Китая, курьерская служба отчиталась об устойчивом росте во время недельных национальных праздников, завершившихся 7 октября, когда компании экспресс-доставки обработали более 4,1 млрд посылок, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин

В сентябре индекс развития экспресс-доставки в Китае, отслеживающий общую активность и тенденции экспресс-бизнеса, составил 353,1 пункта, увеличившись на 13,5% в месячном исчислении, говорится в ежемесячном отчете бюро.

Субиндекс по шкале развития вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Субиндекс качества обслуживания вырос на 24,6% в месячном исчислении, что указывает на улучшение возможностей обслуживания во многих отраслях.

За первые три квартала объем посылок в Китае и выручка от бизнеса, по оценкам, увеличились в годовом исчислении на 4,2% и 3,5% соответственно.