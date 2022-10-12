Брюссель, , 04:00 — REGNUM Признание в невыполнении НАТО части обещаний, данных России сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 12 октября в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил Боррель, его «не устраивают» доводы и рассуждения, которые объясняют, что причиной российской «агрессии» было невыполнение НАТО своих обещаний.

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит», — пояснил Боррель.

По мнению главы дипломатии ЕС, поддерживая киевский режим, Европа «обороняет саму себя».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава дипломатии ЕС Боррель осудил атаки на контролируемую киевским режимом территорию б. УССР и пообещал последнему военную помощь.

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