Пекин, 12 октября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты слишком увлеклись экспансионистской и империалистической политикой, что и привело к началу российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом заявил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь газете «Хуаньцю шибао».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Заигравшись в войну, Штаты начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась. Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем», — заявил он.

Ученый отметил, что Вашингтон попытался относиться к Москве так же, как и во времена холодной войны, а также оказывать всяческое давление. По его мнению, империалистические амбиции США и привели к той ситуации, которая сложилась на территории бывш. УССР.

Ян Гуанбинь добавил, что после распада СССР количество военных конфликтов в мире увеличилось. Он подчеркнул, что это свидетельствует об империалистической и экспансионистской политике Соединенных Штатов.