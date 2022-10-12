Пекин, , 03:58 — REGNUM Швейная промышленность Китая продемонстрировала устойчивый рост с точки зрения выручки, прибыли и экспорта за первые восемь месяцев этого года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Совокупный операционный доход 13 117 крупнейших швейных предприятий страны за этот период достиг 950,4 млрд юаней (около $133,86 млрд), увеличившись на 3,7% в годовом исчислении, согласно данным министерства. Общая прибыль этих компаний за период с января по август составила 43,6 млрд юаней, что на 3,4% больше в годовом исчислении.

Согласно свежим данным, за тот же период экспорт одежды в этом секторе вырос на 17% в годовом исчислении до $104,4 млрд.