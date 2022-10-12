Пекин, , 03:53 — REGNUM Сектор логистики Китая восстановил темпы роста в сентябре, поскольку рыночный спрос восстановился, а бизнес-операции улучшились, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), индекс, отслеживающий показатели рынка логистики в стране, в прошлом месяце составил 50,6%, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в августе, переломив двухмесячную полосу неудач. Значения выше 50% указывают на расширение, в то время как значения ниже отражают сокращение активности.

Большинство субиндексов выросли в сентябре. Субиндекс новых заказов составил 50,1%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в августе, что указывает на увеличение заказов и восстановление спроса на рынке логистики.

По данным CFLP, в сентябре субиндекс для работников увеличился на 1,4 процентных пункта и составил около 50%, что указывает на то, что ситуация с занятостью в секторе была стабильной.