Китайская Народная Республика, , 03:50 — REGNUM Цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, в конце сентября снизились по сравнению с серединой сентября этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 22 выросли, в то время как на 23 цены снизились.

Цена на свиней выросла на 2,1% в конце сентября до 24,2 юаня (около $3,4) за кг. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе по всему Китаю.