Китай, 12 октября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, в конце сентября снизились по сравнению с серединой сентября этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 22 выросли, в то время как на 23 цены снизились.

Цена на свиней выросла на 2,1% в конце сентября до 24,2 юаня (около $3,4) за кг. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе по всему Китаю.