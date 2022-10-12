Пекин, 12 октября 2022, 03:49 — REGNUM Количество действующих патентов на изобретения на материковой части Китая превысило 3 млн, причем их доля растет в области цифровых технологий, сообщило Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, передает агентство Синьхуа.
По состоянию на сентябрь на материковой части Китая насчитывалось более 3,15 млн действительных патентов на изобретения, сообщил на пресс-конференции представитель администрации Гэ Шу. По словам чиновника, более 30% китайских патентов принадлежат стратегически развивающимся отраслям, таким как электромобили, цифровое творчество и производство высококлассного оборудования, а срок действия 13% патентов превышает 10 лет.
По состоянию на июль 326 000 китайских предприятий имели 2,09 млн действительных патентов на изобретения.
Гэ подчеркнул рост числа патентов в области цифровых технологий, заявив, что компьютерные технологии, измерения и цифровые коммуникации были тремя ведущими отраслями по количеству действительных патентов на изобретения в Китае по состоянию на июль. Число патентов еще больше повысило международный статус Китая как инновационной державы.