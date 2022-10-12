Пекин, , 03:49 — REGNUM Количество действующих патентов на изобретения на материковой части Китая превысило 3 млн, причем их доля растет в области цифровых технологий, сообщило Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, передает агентство Синьхуа.

Александра и Даниэль Мизелиньские. «Есть патент? История дерзких изобретений»

По состоянию на сентябрь на материковой части Китая насчитывалось более 3,15 млн действительных патентов на изобретения, сообщил на пресс-конференции представитель администрации Гэ Шу. По словам чиновника, более 30% китайских патентов принадлежат стратегически развивающимся отраслям, таким как электромобили, цифровое творчество и производство высококлассного оборудования, а срок действия 13% патентов превышает 10 лет.

По состоянию на июль 326 000 китайских предприятий имели 2,09 млн действительных патентов на изобретения.

Гэ подчеркнул рост числа патентов в области цифровых технологий, заявив, что компьютерные технологии, измерения и цифровые коммуникации были тремя ведущими отраслями по количеству действительных патентов на изобретения в Китае по состоянию на июль. Число патентов еще больше повысило международный статус Китая как инновационной державы.