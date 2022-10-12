Белгород, 12 октября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Кредитный потребительский кооператив «Содружество» получил от Центробанка России банкротный иск. Арбитражный суд Белгородской области пока исковое заявление к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от отделения по Белгородской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу в суд поступило 11 октября 2022 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Прочие детали дела пока не сообщались.

Кооператив в ЕГРЮЛ зарегистрирован с 2015 года. Председатель правления — Валерий Абрамов, который также владеет строительной компанией.

Напомним, ранее регулятор также подал несколько исков о несостоятельности и ликвидации кредитных и прочих кооперативов в разных регионах России. Например, в Санкт-Петербурге в августе ликвидационный иск получил жилищный накопительный кооператив «Вквартире. рус». Его рассмотрят в ноябре 2022 года. На Алтае ЦБ РФ потребовал признать банкротом кредитный потребительский кооператив «Змеиногорский». Заявление пока не рассмотрено.