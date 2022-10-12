Лхаса, Китай, 12 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Общий объем производства индустрии культуры в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая вырос более чем в четыре раза и составил 6,9 млрд юаней (около $971,9 млн) за последнее десятилетие, сообщает агентство Синьхуа.

Luca Galuzzi Чортен и дворец Потала. Лхаса

Ежегодный прирост производства составил в среднем более 15%, сообщил на пресс-конференции в воскресенье заместитель директора регионального департамента культуры Гань Лицюань. За последнее десятилетие на охрану нематериального культурного наследия было потрачено более 400 млн юаней, выделенных как центральным, так и региональными правительствами.

В настоящее время в Тибете есть три объекта (Гэсэр, тибетская опера и Лум лечебное купание Сова Ригпа), включенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В национальном списке нематериального культурного наследия насчитывается 106 объектов с 96 представительными носителями на уровне штата и 460 объектов в региональном списке с 522 представительными носителями на региональном уровне.

Регион назвал восемь уездов, поселков и деревень с характеристиками нематериального культурного наследия, а также 19 туристических достопримечательностей нематериального культурного наследия.

В общей сложности в регионе был создан 121 семинар по нематериальному культурному наследию, что создало рабочие места для 3053 человек из 2271 домохозяйства и увеличило ежемесячные доходы в среднем более чем на 3200 юаней, сказал Ган.