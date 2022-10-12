В России выявили 16,3 тыс. случаев сальмонеллёза с начала года
Москва, 12 октября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. В России с января по август 2022 года было выявлено более 16,3 тыс. случаев сальмонеллёза. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
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По данным ведомства, в России многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллёзом характеризуется общей тенденцией к снижению этого показателя.
«В 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель достоверно не изменился и составил 13,61 на 100 тыс. населения. В январе–августе 2022 года выявлено 16 360 случаев заболевания сальмонеллёзом (11,17 на 100 тыс. населения)».
Заражение людей сальмонеллёзом, как правило, происходит при употреблении мяса птицы или животных, изделий из фарша, а также яиц.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на август в Татарии был зафиксирован рост заболеваемости сальмонеллёзом на 28,8%.