Вашингтон, 12 октября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Спецслужбы США в настоящее время не располагают данными о подготовке каких-либо кибератак против избирательной инфраструктуры перед выборами в американский Конгресс. Об этом заявил глава Агентства национальной безопасности Пол Накасоне в ходе семинара.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Мы, конечно же, видим целый ряд действующих лиц, которые продолжают деятельность с точки зрения оказания влияния. Мы не видим в настоящий момент значительных свидетельств подготовки каких-либо атак», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский портал Real Clear Politics со ссылкой на соцопросы заявил, что представители Республиканской партии США имеют все шансы получить большинство по итогам выборов в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года. При этом большинство республиканцы могут получить как в палате представителей, так и в сенате.