Кемерово, 12 октября, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Для строительства новой школы в квартале «Сосновый», 8 города Белово Кемеровской области ищут подрядчика. Соответствующий тендер с начальной ценой более 2 млрд рублей пройдёт 24 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Заказчиком выступает областной минстрой, а средства на финансирование контракта заложены в бюджете региона. Максимальная сумма, которую готовы выплатить подрядчику, — 2 023 848 134,58 рубля. По контракту предполагается крупный аванс — 30%.

Работы по условиям контракта должны завершить до 30 ноября 2024 года.

Под школу выделен участок площадью 36 566 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, он предназначен для проектирования и строительства школы. Его кадастровая стоимость — 77 668 743,62 рубля.

Вместимость здания должна составить 1,1 тыс. учеников.

Напомним, тем временем в Ростове-на-Дону досрочно могут сдать самую большую строящуюся на юге России школу. Объект рассчитан на 1,65 тыс. учеников. Предполагается, что свои двери учебное заведение откроет 1 сентября 2023 года.