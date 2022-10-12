Симферополь, , 03:35 — REGNUM Высокий жёлтый уровень террористической опасности был введён в Керчи и в Ленинском районе Республики Крым. Об этом 11 октября сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил Аксёнов, жёлтый уровень террористической опасности вводится с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости региона и его жителей.

Действие высокого (жёлтого) уровня террористической опасности продлится с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района. Именно эти два восточных района Республики Крым прилегают к Крымского мосту, на котором 8 октября был совершён теракт.

«Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», — указал Аксёнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКР завёл уголовное дело о взрыве на Крымском мосту по статье «терроризм».

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