Москва, 12 октября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Крупный тендер на сервисное сопровождение и развитие подсистем ФГИС ЕИИС «Соцстрах», а также связанного с ними прикладного программного обеспечения объявил Фонд социального страхования России. Итоги торгов подведут 28 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Фонд социально страхования

Стартует тендер с ценой 1 987 281 521,11 рубля. При оплате контракта задействуют собственные средства фонда.

Выполнить поставленные задачи исполнитель должен будет с января 2023 года по 26 февраля 2024 года.

Победитель должен будет помочь повысить эффективность и качество предоставляемых услуг, сократить непроизводительные затраты рабочего времени работников Фонда и наладить оперативное получение актуальной информации и предоставление целостной картины состояния объектов информатизации.

Напомним, в сентябре 2022 года Минэкономразвития России подвело итоги IT-тендера со стартовой ценой более 241 млн рублей. В итоге контракт был подписан на 220 млн рублей.