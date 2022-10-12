Вена, 12 октября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Австрийский канцлер Карл Нехаммер вновь потребовал от руководства Евросоюза ограничить нелегальную миграцию в ЕС. Об этом глава австрийского правительства написал в своем микроблоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его мнению, указанную проблему необходимо решать на «общеевропейском» уровне, в рамках которого можно добиться эффективной защиты внешних границ ЕС. Нехаммер полагает, что борьба с нелегальной миграцией поможет «последовательно одолеть» торговлю людьми и контрабанду.

Канцлер отметил, что обсуждал эти вопросы на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, заявив ему, что Западные Балканы являются «важным партнером» Австрии и ЕС в борьбе с указанными проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября болгарский министр внутренних дел Иван Демерджиев объявил, что Болгария практически решила проблему незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов, установив полный контроль над приграничными территориями.