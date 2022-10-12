Анкара, , 03:13 — REGNUM Примером того, во что превращаются страны, которым начали оказывать помощь США, является бывшая УССР. Такое заявление сделал обозреватель Мехмет Барлас 11 октября в своей статье для турецкого издания Sabah.

Бывшая УССР Chief39, pixabay, cc0

Журналист приводит мнение экспертов, которые предупреждают, что страны, контролируемой киевским режимом, в итоге не останется совсем. По мнению специалистов, после того, как Россия отрежет территорию б. УССР от Чёрного моря, Польша предъявит свои права на западные части страны.

Судьба б. УССР может служить современным примером того, что может произойти со страной, которую «поддерживают» США. По словам Барласа, всё произошедшее со страной должно послужить уроком для всех государств мира, а особенно для европейских стран.

Обозреватель отмечает, что киевский режим делает всё возможное для развязывания ядерной войны, не осознавая последствий такого сценария, а «президент-комик» Владимир Зеленский изо всех сил пытается разыграть «трагедию». Также журналист указывает и на негативное влияние конфликта на европейскую экономику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Астане варианты турецкого посредничества по ситуации на территории бывшей УССР.

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