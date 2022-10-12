Лима, , 03:01 — REGNUM Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес подала жалобу в конгресс республики против президента Педро Кастильо, что может грозить ему импичментом. Об этом говорится в официальном заявлении перуанской генпрокуратуры.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Национальный прокурор Патрисия Бенавидес подала конституционную жалобу против президента страны Педро Кастильо, она направлена в конгресс», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что силовики подозревают Кастильо в причастности к деятельности организованных преступных группировок, а также в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Перу Педро Кастильо заявил, что любые санкции, введенные в обход Совбеза ООН, являются незаконными. Он подчеркнул, что из-за санкций в отношении продовольственного сектора страдают бедные развивающиеся страны.