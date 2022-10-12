Каир, , 02:50 — REGNUM Решение альянса ОПЕК+ снизить суточную добычу нефти в мире на 2 млн баррелей может спровоцировать потрясения на энергетических рынках, сказано в докладе Центра информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта (IDSC).

Египетская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В учреждении полагают, что негативный эффект способен усилиться из-за эмбарго на энергоносители из России и Ирана, а также из-за нежелания компаний из США увеличивать объем нефтедобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти наносит очень серьезный удар по Демократической партии США.

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