Петропавловск-Камчатский, , 02:48 — REGNUM В аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского 12 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, задерживаются вылеты местных авиарейсов, межрегиональные рейсы следуют по расписанию. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского Alexander Mishin

По состоянию на 02:43 мск задержаны четыре авиарейса: до города Северо-Курильска Сахалинской области, до посёлков Палана, Усть-Хайрюзово и Оссора. Также объявлено о задержке четырёх местных рейсов на 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, сместившийся из Охотского моря циклон принёс в южные районы Камчатки неблагоприятные и опасные метеорологические явления.

В связи с непогодой в Петропавловске-Камчатском 12 октября отменили занятия для школьников начальных классов.

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