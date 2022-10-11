Мелитополь, 12 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В городе Запорожье, находящемся под контролем террористического киевского режима, слышны взрывы и работает система противовоздушной обороны. Об этом 12 октября сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Как уточнил Рогов, взрывы в городе Запорожье слышны с 23:57 мск. В нескольких районах города наблюдаются густые столбы дыма, проблемы с подачей электроэнергии.

К сообщению Рогов прикрепил три видеозаписи, на них слышны взрывы и видно погружённый в темноту город.

«Город Запорожье был и будет свободным!», — добавил Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в городах Запорожье и Николаеве, находящихся под оккупацией киевских боевиков.