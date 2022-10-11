Тегеран, 12 октября, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Спецслужбы Ирана задержали подозреваемого в связях с израильской спецслужбой Моссад в провинции Керман на юго-востоке Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что подозреваемый планировал ряд диверсий, чтобы вызвать беспорядки в регионе. По данным иранских спецслужб, предполагаемый агент Моссада был задержан в ходе операции с использованием технических средств и разведданных. Утверждается, что «агент» выдавал себя за предпринимателя и много путешествовал. При этом задержать подозреваемого удалось при его попытке покинуть иранскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 октября в Иране задержали пятерых французских граждан по подозрениям в шпионаже. При этом Франция официально отвергает обвинения в адрес своих граждан.