Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Израиль и Ливан заключили соглашение о демаркации морской границы после нескольких лет переговоров при посредничестве США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти стран.

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Израильский премьер-министр Яир Лапид назвал достигнутые договоренности «историческими». По его утверждениям, соглашение укрепит безопасность Израиля, «принесет миллиарды» экономике страны и обеспечит «стабильность северной границы» еврейского государства.

В свою очередь ливанский президент Мишель Аун заявил, что условия, которые были представлены американской стороной, удовлетворяют Ливан. Глава государства выразил надежду на то, что на официальном уровне о сделке «будет объявлено как можно скорее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The New Arab распространило информацию о том, что правительство Ливана обсудило соглашение о демаркации границ с властями Израиля и направило документ на рассмотрение ливанского президента.