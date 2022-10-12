Каракас, , 02:13 — REGNUM Проливные дожди, которые 8 октября обрушились на север Венесуэлы, привели к гибели в результате наводнений и оползней не менее 39 человек, пропавшими без вести числятся ещё 56. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 11 октября сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Ливень (сс) jarmoluk

Николас Мадуро «Уже были обнаружены тела 39 погибших. Мы молимся за их души, и пусть Господь придаст сил их родственникам и близким».

По его словам, пропавшими без вести на настоящий момент считаются 56 человек. В зоне стихийного бедствия продолжаются круглосуточные спасательные работы.

Город Лас-Техериас, наиболее пострадавший в результате наводнений, был объявлен зоной бедствия. В связи с гибелью людей в Венесуэле объявили трёхдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил поддержку Венесуэле в связи с прошедшими в Боливарианской Республике стихийными бедствиями.

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