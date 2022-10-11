Киев, 12 октября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Ракетным ударам с российской стороны подверглось около 30% инфраструктуры на территории б. УССР. Об этом 11 октября заявил ответственный за энергетическую сферу киевского режима Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко

По словам Галущенко, энергосистема на территории б. УССР находится в стабильном состоянии, при этом он допустил, что Киеву придётся получать дополнительные объёмы энергии из Европы, такой вариант рассматривается киевским режимом.

Также Галущенко призвал страны Запада передать Киеву системы противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры страны. По словам Галущенко, стране необходимо защитить своё небо.

Напомним, воздушная тревога была объявлена 11 октября по всей территории б. УССР. Информация о взрывах и повреждении энергетической инфраструктуры поступила из многих крупных городов на территории б. УССР.

Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием по территории, подконтрольной Киеву. Воздушная тревога была объявлена по всей территории б. УССР.

Президент России Владимир Путин указал, что это стало ответом на террористические акты, регулярно совершаемые спецслужбами киевского режима.