Киев, , 01:59 — REGNUM Киев получил от Вашингтона еще четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, написал в своем микроблоге представитель киевского режима Алексей Резников.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября офицер представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Алексей Гетманский заявил, что ВСУ при атаках на ЛНР начали использовать новый тип ракет для HIMARS.

8 октября полковник корпуса морской пехоты ВМС США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что в скором времени Вашингтон не сможет передавать Киеву некоторые виды боеприпасов, в том числе и к РСЗО HIMARS, поскольку снаряды расходуются быстрее, чем воспроизводятся.

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