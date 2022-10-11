Красноярск, 12 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. В среду, 12 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Сибирский федеральный университет

В 5:45 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 12 на 13 октября ожидается до +3… +4 °C, облачно, дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, при порывах — до 13 м/с. Давление — 736 (-1) мм рт. ст.

В четверг, 13 октября, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +3 °C, облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

В пятницу, 14 октября, в Красноярске ожидается до +3… +4 °C днём и до −2… +2 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 12 октября в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра до 15−20 м/с, в южных районах — до 15−18 м/с. В Хакасии ожидаются порывы юго-западного ветра до 17−20 м/с, местами — до 24 м/с.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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