Минск, , 18:36 — REGNUM Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС перенесли в связи с проведением дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

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Белорусские власти приняли решение о проведении дополнительных работ и диагностике электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.

«Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, — очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта», — заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.