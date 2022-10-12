Минск, 12 октября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС перенесли в связи с проведением дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Belaes.by Белорусская АЭС

Белорусские власти приняли решение о проведении дополнительных работ и диагностике электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.

«Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, — очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта», — заявил министр энергетики БелоруссииВиктор Каранкевич.

Как сообщалоИА REGNUM, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.